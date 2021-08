Afgelopen week kwart minder nieuwe besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen in de provincie Groningen is in de afgelopen week met een kwart gedaald, ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

Het RIVM registreerde 469 besmettingen in de afgelopen week, ten opzichte van de 626 besmettingen in de week ervoor. Bij het RIVM kwam één sterfgeval binnen uit de provincie Groningen in de afgelopen week. Dat was ook in de week van 27 juli op 3 augustus het geval.

Landelijk werden er 14 procent minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor. Daarmee daalde ook het aantal positieve testen per 100.000 inwoners van 121 naar 103. Het aantal meldingen nam af in alle leeftijdsgroepen.

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen werd, is gedaald met 27 procent. Op de IC’s werden 13 procent minder nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen dan een week eerder. Het reproductiegetal dat gebaseerd is op het aantal positieve coronatesten is onder de 1.