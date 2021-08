Afgelopen week iets meer besmettingen in Groningen

nieuws

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week iets toegenomen, ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM, die dinsdagmiddag werd gepubliceerd.

In totaal raakten 507 Groningers in de afgelopen week besmet met het coronavirus, een toename van acht procent ten opzichte van de 469 die tussen 3 en 10 augustus werden gemeld. Net als vorige week overleed één inwoner van de provincie aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijke daling

Landelijk vond het RIVM in de afgelopen week acht procent minder positieve coronatesten dan in de week ervoor. Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde ook ten opzichte van een week eerder, van 103 naar 98. Het R-getal blijft onder de 1, wat betekent dat het aantal besmettingen blijft dalen.

Volgens het RIVM daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in de afgelopen week met zes procent. Op de IC’s nam het aantal nieuwe opnames zelf met 26 procent af.