Afgelopen week 45 procent minder nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de afgelopen week registreerde het RIVM 626 coronabesmettingen in de provincie Groningen. Een week geleden waren dat er nog 1.141. Dat uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het rijksinstituut.

Het aantal ziekenhuisopnames in de provincie steeg wel. In de afgelopen twee weken werden negen Groningers opgenomen met een coronabesmetting. In de twee weken daarvoor waren dat er slechts drie.

Het aantal sterfgevallen in de provincie bleef, met één overlijden gelijk, in de afgelopen week gelijk aan een week eerder.

RIVM: Piek bereikt in ziekenhuisopnames

Landelijk is er volgens het RIVM een piek bereikt in het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week. In de afgelopen week zijn 541 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 23 minder opnames dan in de week ervoor toen 564 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen.

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde landelijk van 215 in de week ervoor naar 121 in de afgelopen week, een daling van 44 procent. Wel kwamen er minder mensen naar de GGD’en om zich te laten testen. Het percentage testen met een positieve uitslag in de GGD teststraten daalde eveneens van 13,6% naar 12,4% van de testen. Het reproductiegetal, op basis van positieve coronatesten, daalde naar 0,69.