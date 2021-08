Actiegroep Stadspark Natuurlijk! wordt vereniging: ‘Anders neemt de gemeente ons niet serieus’

nieuws

Foto Andor Heij. Stadspark, lente

De actiegroep Stadspark Natuurlijk!, de groep omwonenden die sinds september vorig jaar verschillende acties op touw zette tegen geluidsoverlast in het Stadspark, heeft zich officieel omgevormd tot een vereniging.

Dat is hard nodig, zo stelt de kersverse vereniging, want anders ziet de gemeente hen niet als ‘volwaardige gesprekspartner’. Volgens Stadspark Natuurlijk! zette het college de ambitieuze plannen zonder aanpassingen door, ook al waren deze plannen volgens deskundige Maarten Hoekstra op een zeer discutabele businesscase gebaseerd.

De vereniging telt nu 45 leden, uit 12 wijken van de Stad. “Het zijn allen Stadjers die zich zorgen maken over de gevolgen die de grootse plannen van het college voor de leefkwaliteit in hun wijken zal hebben”, zo laat de vereniging vrijdag weten. “De Vereniging Stadspark Natuurlijk! wil met de gemeente in gesprek om te overleggen hoe de negatieve impact van de evenementen op omwonenden in de nabije, maar ook veel verder gelegen wijken het beste kan worden aangepakt.”

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle Stadjers die het doel van vereniging onderschrijven.