Corona-ziekenhuisopnames in Groningen vrijwel ongewijzigd in afgelopen week

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen week vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In Groningen lagen vrijdagochtend 16 coronapatiënten in een ziekenhuisbed, twee meer dan een week geleden. Van deze zestien patiënten lagen er zeven op een IC. Een week geleden waren dat er vijf.

Noord-Nederland als geheel behandelde vrijdagochtend 43 COVID-patiënten in ziekenhuizen. Een week geleden waren dat er 39. Vrijdagochtend lagen er in het noorden zeventien coronapatiënten op een IC, evenveel als een week geleden.

Tien van de 43 opgenomen patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuizen komen van buiten de regio. Het merendeel van deze patiëntengroep ligt op een IC-afdeling (zeven patiënten).