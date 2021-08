Aantal vakanties in Groningen meer dan verdubbeld tijdens coronajaar 2020

nieuws

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders minder vaak op vakantie zijn gegaan in 2020. Maar als ze dat deden, dan gingen ze vaak op vakantie in eigen land en met name Noord-Nederland was erg in trek. Zo verdubbelde het aantal vakanties van Nederlanders in Groningen ruimschoots.

In Groningen, Drenthe en Overijssel nam het aantal Nederlandse vakantiegangers met meer dan honderdduizend toe ten opzichte van 2019. Voor Groningen betekende dit een stijging van het aantal vakanties met 55 procent.

Nederlanders overnachtten in de zomervakantie van 2020 vaker in een hotel of een vakantiehuis dan een jaar eerder. Het aantal campervakanties nam daarnaast met 68 procent toe. Stacaravans waren minder populair, evenals kamperen met een tent of een caravan. Ook werden accommodaties vaker vooraf en korter voor vertrek geboekt.