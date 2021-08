Aantal openstaande vacatures in één jaar bijna verdubbeld.

nieuws

Foto Andor Heij

Het aantal openstaande vacatures is het afgelopen jaar in Groningen sterk gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad. Waar vorig jaar nog 2.885 vacatures open stonden, zijn dat er nu bijna tweemaal zoveel, namelijk 5.594.

De vraag naar verkopers is het grootst: In de maand juli staan 192 vacatures open. Dit is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden, toen er 95 vacatures openstonden. Er is ook veel vraag naar elektromonteurs, namelijk 135 vacatures.

In Groningen is het vooral voor de vakgebieden techniek, verkoop en marketing en bouw moeilijk het juiste personeel te vinden. Er is al lange tijd sprake van enorme schaarste, aldus Randstad. Dat probleem is alleen op te lossen door opleidingen, om- en bijscholing. De instroom vanuit het onderwijs is momenteel onvoldoende om de schaarste in bepaalde beroepsgroepen te bedwingen.