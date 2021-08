Aantal IC-opnames coronapatiënten in Groningen daalt gestaag door

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

In de Groningse ziekenhuizen lagen op vrijdagochtend tien coronapatiënten. Dat is een daling met acht opnames ten opzichte van een week geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die vrijdagochtend naar buiten werden gebracht.

Van de tien coronapatiënten die opgenomen zijn in Groningse ziekenhuizen, liggen er vier op een IC. De daling ten opzichte van een week geleden is met name te wijten aan een daling van het aantal opnames op de verpleegafdelingen. Toen lagen er dertien COVID-patiënten op deze afdelingen, ten opzichte van de zes die nu op deze afdelingen worden behandeld.

In de drie noordelijke provincies behandelen de ziekenhuizen op vrijdagochtend 33 coronapatiënten, waarvan dertien op een IC. Een week geleden werden er nog 41 coronapatiënten behandeld in de noordelijke ziekenhuizen. Op de IC’s in Noord-Nederland werden toen ook dertien COVID-patiënten. Twaalf coronapatiënten die worden behandeld, komen van buiten de regio.