Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen licht gestegen

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Gedurende het afgelopen weekend is het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen licht toegenomen. Dat blijkt maandagochtend uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In totaal waren er maandagochtend vijftien coronapatiënten opgenomen in de Groninger ziekenhuizen, één meer dan voor het weekend. Het aantal opnames op de verpleegafdelingen daalde met één patiënt, maar op de IC’s kwamen er dit weekend twee patiënten bij. Van de vijftien patiënten die maandag in Groningen opgenomen zijn, liggen er zeven op een IC.

De drie Noord-Nederlandse provincies behandelden maandagochtend 37 coronapatiënten, twee meer dan vrijdag. Van deze 37 patiënten lagen er negentien op een IC. Dat zijn er drie meer dan voor het weekend. Twaalf patiënten van buiten de noordelijke provincies worden behandeld in ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe.