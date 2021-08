Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen blijft stabiel

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten wat opgenomen is in Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen week vrijwel gelijk gebleven. Ten opzichte van een week geleden lagen er maandagochtend twee COVID-patiënten minder op een Gronings ziekenhuisbed.

In totaal lagen er maandagochtend 21 coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen. Zeven van deze patiënten liggen op een Intensive Care-afdeling.

In de drie Noord-Nederlandse provincies als geheel lagen maandagochtend 46 coronapatiënten in een ziekenhuis. Twaalf van deze patiënten liggen op een IC.

De drie noordelijke provincies behandelen sinds begin juli alleen patiënten uit het noorden, want overplaatsingen uit de rest van Nederland zijn vrijwel niet meer nodig.