Aantal besmettingen per week blijft vrijwel gelijk in provincie Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus is de afgelopen week vrijwel gelijk gebleven, ten opzichte van het aantal in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM over de epidemiologische situatie in Nederland.

In Groningen registreerde het RIVM 552 nieuwe besmettingen in de afgelopen week. Dat zijn er zes meer dan in de week ervoor. Er werden, net als in de week van 17 tot en met 24 augustus, geen nieuwe sterfgevallen gemeld uit de provincie. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames lag iets lager dan in de week ervoor.

In totaal zijn is 48.105 keer een coronabesmetting vastgesteld bij een inwoner van de provincie, sinds de uitbraak van het virus in februari vorig jaar. Volgens het RIVM zijn tot nu toe 258 Groningers overleden aan COVID-19.

Landelijk lichte stijging aantal besmettingen; ziekenhuisopnames gestabiliseerd

Afgelopen week is ook landelijk het aantal nieuwe positieve coronatesten en het aantal ziekenhuisopnames gestabiliseerd. Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst is in de afgelopen met 12 procent gestegen.

Het reproductiegetal, dat gebaseerd wordt op het aantal positieve coronatesten, ligt nog steeds op de 1.