Aantal besmettingen in Groningen licht gestegen in afgelopen week

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen lag de afgelopen week iets hoger dan in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie van het RIVM, die dinsdagmiddag naar buiten werd gebracht.

In de afgelopen week werden er 546 positieve coronatests afgenomen in de provincie, 39 meer dan in de week ervoor. Daarmee zet de trend van een toenemend aantal besmettingen zich voort in de provincie.

Het aantal positieve tests in Groningen nam licht toe in de afgelopen week, mede omdat het aantal afgenomen tests per hoofd van de bevolking afnam.

Er werden in de afgelopen week geen sterfgevallen geregistreerd in Groningen. In totaal zijn sinds februari vorig jaar nu 47.615 positieve tests afgenomen in de provincie. 258 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk ook toename

Ook landelijk nam het aantal positieve tests toe. Het RIVM registreerde vijf procent meer infecties dan in de week van 10 tot 17 augustus. Het reproductiegetal is, voor het eerst sinds 10 juli, weer net boven de 1.

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen is gedaald met 12%. Op de IC intensive care intensive care werden evenveel nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen als een week eerder.

RIVM: ‘Ruime meerderheid van personen met positieve testuitslag is niet gevaccineerd’

368.060 testten positief op corona in de laatste zes weken. Volgens het RIVM was van 66 procent van deze mensen bekend dat zij niet gevaccineerd waren. Achttien procent was deels gevaccineerd.

Volgens de Rijksdienst was het merendeel van de positief geteste personen ongevaccineerd in de leeftijdsgroepen onder de 40 jaar.