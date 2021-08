Meerdere gewonden bij aanrijding tussen auto en lijnbus op Peizerbaan (update)

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de kruising van de Laan 1940-1945 met de Peizerbaan zijn dinsdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt bij de een aanrijding tussen een lijnbus en een personenauto.

Meerdere ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk om de slachtoffers te stabiliseren en behandelen. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend, maar de inzittenden van de personenauto zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

De aanrijding is vermoedelijke veroorzaakt door de personenauto, die hoogstwaarschijnlijk door een rood stoplicht is gereden. De politie was ter plaatse om het verkeer om het ongeluk te leiden en onderzoek te doen naar de toedracht.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd door het ongeval en moesten door bergingsbedrijven worden afgesleept. De Peizerbaan en de af- en opritten naar de westelijke ringweg werden tijdelijk afgesloten. Enkele volgende lijnbussen moesten daardoor de haltes aan de Verzetsstrijderslaan en de Paterswoldseweg overslaan.