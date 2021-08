Viroloog UMCG over besmettingen: ‘Groningen gaat goede kant op’

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

De besmettingscijfers dalen nog steeds, maar in verschillende delen van het land lijkt deze dalende trend te stagneren. Ook blijft het aantal ziekenhuisopnames vrijwel gelijk. Maar volgens Bert Niesters, viroloog in het UMCG, gaat het in Groningen nu toch langzaamaan de goede kant op. Dat vertelt de viroloog donderdagavond aan De Telegraaf.

De oorzaak voor de stagnatie ligt volgens Niesters bij terugkerende vakantiegangers. De viroloog in het UMCG verwacht dan ook dat de stagnatie in het dalende aantal besmettingen weer omslaat in een toename, als mensen weer naar hun werk en naar school gaan.

Groningen is volgens Niesters één van provincies waar het nu nog goed gaat met de daling van het aantal besmettingen, samen met Drenthe, Friesland en Zeeland. Maar de viroloog waarschuwt dat het aantal ziekenhuisopnames nog relatief hoog is en dat de randstad opnieuw roet in het eten kan gaan gooien.

Niesters stelt daarnaast, in een ander stuk in De Telegraaf, dat clusteruitbraken op plekken waar veel ongevaccineerden zijn, kunnen gaan zorgen voor een toename in het aantal besmettingen. ‘Aandachtswijken’ in grote steden en de ‘bible-belt’ zijn plekken waar dit in de lijn der verwachting ligt.