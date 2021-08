’58 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 121 in provincie’

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds woensdagochtend 58 nieuwe besmettingen met het coronavirus doorgegeven. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM donderdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie vond de GGD nog eens 63 infecties.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen steeg met 45 infecties, ten opzichte van het aantal tussen dinsdag- en woensdagochtend. In de provincie werden 38 besmettingen meer gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur.

Er werd door het RIVM geen melding gemaakt van nieuwe sterfgevallen binnen de provinciegrenzen. Dat was ook woensdag het geval. Wel werd er één nieuwe ziekenhuisopname gemeld uit de provincie Groningen, net als woensdag. Dit keer gaat het om een inwoner van de gemeente Stadskanaal.

Landelijk vonden de GGD’en 2.614 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. Dat zijn er 502 meer dan woensdag. 75 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan negentien op een IC. Zeven mensen uit Nederland overleden aan COVID-19, twee minder dan woensdag werden gemeld.

Storing heeft mogelijk invloed op hoge cijfers

De hoge besmettingscijfers zijn mogelijk het gevolg van een storing bij het RIVM. Woensdag meldde het rijksinstituut dat de meldingen en de teststraat-data niet volledig waren doorgekomen naar het RIVM. Deze cijfers zijn donderdag mogelijk wel geregistreerd, waardoor het aantal nieuw gemelde infecties hoger uitvalt.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per Groningse gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 58 0 0 Midden Groningen 17 0 0 Stadskanaal 6 1 0 Het Hogeland 3 0 0 Veendam 1 0 0 Westerkwartier 13 0 0 Pekela 3 0 0 Eemsdelta 4 0 0 Oldambt 1 0 0 Overig 5 0 0 Westerwolde 10 0 0 Totaal 121 1 0 Overig 0 0 0