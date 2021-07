“Zuurstofgehalte Boterdiep is aan het verbeteren, grote vissterfte achter de rug”

nieuws

Het zuurstofgehalte in het Boterdiep tussen Bedum en Groningen is aan het verbeteren. Dat zegt Waterschap Noorderzijlvest.

Vorige week stroomde er bij een ongeluk bij de melkfabriek in Bedum wei het Boterdiep in. Dit zorgde voor een lager zuurstofgehalte. De afgelopen dagen werden er veel dode vissen aangetroffen. Het waterschap laat weten dat het boezempeil dinsdagavond op voldoende extra hoogte was om het vervuilde water af te voeren en om fris water bij Gaarkeuken binnen te laten. Hierdoor is er een stroming op gang gekomen waarmee de vervuiling sneller en verdund kan worden afgevoerd.

Woensdagochtend zijn de zuurstofgehaltes in het water opnieuw gemeten. Daaruit blijkt dat er een stijgende lijn in zit. Het Waterschap verwacht dat daarmee de grote vissterfte achter de rug is, en dat er steeds minder dode vissen zullen worden aangetroffen.