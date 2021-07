Zuidelijke ringweg zondag in beide richtingen deels dicht vanwege plaatsing viaduct

nieuws

Foto: still uit livestream / Aanpak Ring Zuid

De zuidelijke ringweg is zaterdagavond tot maandagochtend in beide richtingen ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn afgesloten voor het verkeer vanwege werkzaamheden.

De werkzaamheden beginnen zaterdagavond om 20.00 uur. Vorige week is ter hoogte van de Jan Evert Scholtenlaan een nieuw viaduct geplaatst. Deze werd toen ingeschoven. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het tweede deel van het viaduct geplaatst. Hiervoor worden grote kranen ingezet die het nieuwe viaduct op hun plaats gaan brengen. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren moet de weg in beide richtingen dicht.

Vanwege de werkzaamheden is de Jan Evert Scholtenlaan afgesloten. Dit geldt ook voor de verbindingsweg tussen de twee rotondes. Weggebruikers op de zuidelijke ringweg worden omgeleid via de op- en afritten bij de Laan Corpus den Hoorn. De werkzaamheden moeten maandagochtend om 06.00 uur afgerond zijn. Om de werkzaamheden te kunnen volgen heeft Aanpak Ring Zuid een webcam geïnstalleerd. Deze webcam is hier te vinden.