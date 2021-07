Zorginstellingen stellen mondkapje weer verplicht

nieuws

Foto: Polina Tankilevitch via Pixabay

Medewerkers, patiënten en bezoekers van de zorginstellingen in het noorden moeten vanaf nu weer een mondneusmasker dragen. Dat heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) besloten.

Sinds afgelopen week heeft Nederland te maken met een snelle toename van het aantal positieve besmettingen met COVID-19. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, herintroduceert het ROAZ uit voorzorg per direct het gebruik van het mondkapje in de zorginstellingen. Dit omdat in het onderlinge contact niet altijd de 1,5 meter gegarandeerd kan worden.

Enkele instellingen in Groningen hadden eerder al besloten om de mondkapjes te herintroduceren. Het ROAZ blijft bovendien het belang benadrukken van goede voorzorgsmaatregelen: was de handen, houd de 1,5 meter in acht, blijf thuis bij klachten en laat je testen – ook als je al gevaccineerd bent.