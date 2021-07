“Zondagmiddag stevige buien mogelijk, komende week 20 tot 23 graden”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In Groningen kunnen zondagmiddag stevige buien voorkomen. Daarvoor waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“In de ochtend is het droog maar hebben wolken wel de overhand”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de kans op buien fors toe. Daar kunnen lokaal stevige exemplaren tussen zitten met kans op onweer, windstoten en ook veel regen. De buien lijken rond 13.00 of 14.00 uur de provincie vanuit het zuidwesten binnen te trekken. Via deze weg ook een waarschuwing voor watersporters: na het middaguur een snel oplopende kans op fikse buien met onweer en zware windstoten. In de namiddag verdwijnen de buien weer. Het wordt 21 of 22 graden. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak, rond windkracht 2. In de avond draait de wind naar het westen. In de nacht naar maandag is er een enkele bui mogelijk, de minimumtemperatuur komt rond de 16 graden te liggen.”

“Maandag is er eerst veel bewolking met kans op een spatje regen. In de middag de breekt de zon zo nu en dan door. Het wordt rond de 20 graden. Op dinsdag is het overwegend droog en voert een stevige zuidwestenwind warme lucht aan. Het wordt dan 23 graden en vooral in de middag is er flink wat zon. Als we verder vooruit kijken. Woensdag tot en met vrijdag ligt de maximumtemperatuur tussen de 20 en 23 graden. Vaak is het droog met soms een enkele bui. De zon schijnt geregeld zonder dat het overigens echt stralend wordt.”

