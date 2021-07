“Zondag wolkenvelden en zon, volgende week 25 tot 27 graden met later onweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen verlopen nagenoeg droog. Volgend weekend kan het met 25 tot 27 graden wel eens zomers worden waarbij echter later de regen- en onweerskansen ook weer lijken toe te nemen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Zondag zijn er een aantal wolkenvelden maar vooral ook flinke perioden met zon”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden. De dreigging van hardnekkige wolkenvelden die maar moeilijk oplossen is er alleen voor het Waddengebied. Er waait een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 of 3. Ook in het kustgebied staat er nauwelijks meer wind. Komende avond is het rustig en wisselend bewolkt.”

“Op maandag zijn er wolkenvelden met af en toe een opklaring. Het blijft op een spatje regen na droog. Met 19 of 20 graden is het wel wat koeler. De wind komt uit het noorden tot noordwesten, is zwak of matig, windkracht 2 of 3. Dinsdag tot en met vrijdag is er in de ochtend veel bewolking. In de middag krijgt de zon meer ruimte. Het blijft droog bij 20 graden op woensdag, op vrijdag kan het 22 graden worden. Het volgende weekend wordt het wat warmer met op zaterdag 25 tot 27 graden en veel zon. Zondag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe.

