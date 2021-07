Zomerschool Kids First opnieuw groot succes

nieuws

Foto via Kids First COP

“Elk jaar zijn deze weken een groot succes”, zo vertelt Esther Ottens over de Zomerschool, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden bij kinderopvang Kids First COP.

Kids First opende de deuren van haar zomerschool tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie. Waar de reguliere peuteropvang sluit tijdens de zomervakantie, blijven peuters met een indicatie voor voorschoolse of vroegschoolse educatie de eerste drie weken kosteloos welkom.

Tijdens een speciaal zomerprogramma worden o.a. de taalvaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. Zo zijn er in Groningen activiteiten in het kader van ‘superhelden’, met een knipoog naar de zorg in coronatijden. De peuters in Groningen knutselden onder meer hun eigen politiepet en telden auto’s van zorgverleners zoals ambulances en brandweerwagens, om er vervolgens over te zingen. “Zo komen we tegemoet in de behoefte aan beweging en de ontwikkeling van motorische vaardigheden”, aldus Ottens. “Al met al genoeg te beleven, wat het leren ook leuk maakt!”