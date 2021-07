Zomerconcert HJSO in Frankrijk valt in het water, twee leden positief getest

nieuws

Foto: Philip Pruim

Het Haydn Jeugd Strijkorkest, het HJSO, dat afgelopen weekend op zou treden in Zuid-Frankrijk is zonder een noot te spelen teruggekeerd naar Nederland. Twee leden hadden positief getest op het coronavirus.

Het eerste concert stond zaterdagavond gepland op het dorpsplein van La Garde-Freinet, een dorpje in de buurt van Saint-Tropez in Zuid-Frankrijk. De Franse regionale krant Var-Matin meldt dat het concert een paar uur voor de start om gezondheidsredenen werd geannuleerd. Verschillende leden hadden positief getest. De krant meldt dat er toen niets anders op zat om weer in de bus te stappen en om weer terug te rijden naar Nederland. Var-Matin schrijft verder dat zowel dorpsbewoners als musici erg teleurgesteld waren.

Orkestmanager Anna de Vries van het HJSO bevestigt het nieuws. “Wat zo’n mooie week had moeten worden, is voor ons allemaal vroegtijdig geëindigd. Onze concertreis naar Zuid-Frankrijk moest al snel worden afgebroken. Alhoewel iedereen vlak voor vertrek negatief is getest, werden we in Noord-Frankrijk al ingehaald door het virus, waardoor we onze tournee direct hebben moeten beëindigen. Twee leden van het orkest, die na aankomst klachten bleken te hebben, werden positief getest. Deze leden werden meteen afgezonderd; uit een nieuwe test bleek dat de anderen nog steeds negatief waren. Daarop besloten we met deze groep terug naar huis te gaan. Iedereen bevindt zich nu thuis in zelfisolatie. Wat keken we uit naar deze reis, en wat is het jammer dat het zo is gelopen.”

Het HJSO gaf vorige week zondag nog een concert in De Nieuwe Kerk in Groningen. De zomertour had de kerst op de taart moeten zijn van het seizoen.

Des membres d’un groupe hollandais testés positifs à la Covid, concert annulé à La Garde-Freinet https://t.co/huh6D1hLhz pic.twitter.com/9MYegKnvhd — Var-matin (@Var_Matin) July 11, 2021