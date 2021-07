ZINN voert mondkapjesplicht weer in; ziekteverzuim fors toegenomen onder personeel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Zorg- en welzijnsorganisatie ZINN heeft opnieuw een mondkapjesplicht ingevoerd voor alle bezoekers en medewerkers. Reden voor de herinvoering is het snel oplopende aantal besmettingen in de gemeente.

Omdat ZINN verwacht dat de regionale besmettingscijfers de komende tijd blijven groeien, neemt het bedrijf het zekere voor het onzekere. Sinds afgelopen zaterdag zijn alle medewerkers, bezoekers en vrijwilligers opnieuw verplicht een mondkapje te dragen in ZINN locaties.

De organisatie ziet zich genoodzaakt om de maatregel opnieuw in te voeren, omdat de Delta-variant van het coronavirus zich razendsnel verspreidt, soms ook onder mensen die volledig gevaccineerd zijn.

Daarnaast is ook het ziekteverzuim bij de instelling fors toegenomen door positieve coronatests. “Dit is in de eerste plaats heel vervelend voor deze medewerkers zelf, maar het ziekteverzuim legt ook druk op de roosterbezetting tijdens de zomermaanden.”