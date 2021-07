Zeker zes studenten Albertus Magnus besmet met corona op feestavond

nieuws

Foto: Google Streetview

Zeker zes studenten van de studentenvereniging Albertus Magnus zijn positief getest op het coronavirus. De besmetting vond plaats op een feestavond in de sociëteit waar negenhonderd studenten aanwezig waren.

“Uit bron- en contactonderzoek van de GGD is gebleken dat er afgelopen woensdagnacht mogelijk een cluster van zes besmettingen is ontstaan op onze sociëteit”, laat de vereniging weten. “De besmetting heeft plaatsgevonden ondanks dat wij werken met Testen voor Toegang. De nauwe contacten van de personen die besmet zijn, hebben aan de hand van bron- en contactonderzoek het dringende advies gekregen om voor vijf dagen in quarantaine te gaan en om zich na vijf dagen te laten testen. Alle overige aanwezigen van deze avond hebben via onze reguliere verenigingskanalen het dringende advies gekregen om zich op de vijfde dag na index te laten testen bij de GGD.”

Op het bewuste feest waren negenhonderd studenten aanwezig. Ondanks de besmettingen heeft Albertus Magnus besloten om deze week open te blijven zoals gepland. “Dit vanzelfsprekend gebaseerd op advies van de GGD. Het blijven hanteren van het Testen voor Toegang bleek hiervoor voldoende. Over andere besmettingsclusters is bij de GGD momenteel niets bekend. Onze studenten zijn gevraagd om het bestuur van de vereniging te contacten wanneer zij positief worden getest op het coronavirus, zodat wij samen met de GGD de situatie zo goed mogelijk kunnen blijven monitoren. Wij blijven in nauw contact staan met de GGD en nemen hun adviezen te allen tijde ter harte.”