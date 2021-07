Zeker twee weken streep door TUI-vluchten van vliegveld Eelde naar Gran Canaria

nieuws

Foto: Olivier Cabaret via Wikimedia Commons (CC 2.0)

Luchtvaartmaatschappij TUI heeft donderdag besloten om, vanaf aanstaande vrijdag, niet meer naar Gran Canaria te vliegen vanaf Groningen Airport Eelde.

Het schrappen van de vluchten duur in ieder geval twee weken, want dan wordt bekend of het risico voor het eiland naar beneden is bijgesteld. De vluchten naar Zakhyntos gaan wel door, omdat voor dit Griekse eiland slechts code geel geldt.

Vermoedelijk zal ook Green Airlines binnenkort bekend gaan maken dat het haar vluchten vanaf Eelde gaat schrappen, vertelt een woordvoerder van Groningen Airport Eelde donderdagmiddag aan DvhN. Ook Ibiza en Mallorca, de bestemmingen van Green Airlines vanaf Eelde, staan op de Coronakaart van het ECDC op rood en heeft dus een hoog besmettingsrisico.