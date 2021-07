‘Woningbouw langs Eemskanaal en bij Meerstad, De Held en Vinkhuizen moet sneller’

nieuws

De gemeente Groningen moet plannen maken om de ontwikkeling van ‘uitbereidingslocaties’ (de Eemskanaalzone, Meerstad, De Held 3 en Vinkhuizen-Zuid) te versnellen. Dat willen de raadsfracties van de Partij van de Arbeid en de VVD, die hier dinsdagavond een motie voor gaan indienen.

Een versnelling van de bouwplannen kan een grote bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van de stad Groningen voor starters en middeninkomens, zo stellen de fractie. “Het ontzettend lastig is om een huur- of koopwoning in Groningen te vinden. Op dit moment is er zowel de gelegenheid als de noodzaak is om versneld woningen te realiseren.”

Volgens de fracties is het belangrijk om nu al woningbouwplannen klaar te hebben liggen, zodat marktpartijen direct aan de

slag kunnen als ze zover zijn. De gemeente moet bij de woningbouw in ieder geval niet de vertragende factor zijn.