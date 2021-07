‘Wolken, zonneschijn en buitjes wisselen elkaar komend weekend af’

nieuws

Tot en met het einde van het weekend wisselen wolkenvelden, opklaringen en een paar buitjes elkaar af. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis donderdagavond voor de komende dagen.

“Vrijdag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen en een enkele bui”, zo stelt Kamphuis. “Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. Vrijdagavond is het helder en droog.”

Zaterdag en zondag kennen volgens Kamphuis vrijwel hetzelfde weerbeeld: “Zaterdag is er veel bewolking met af en toe wat zonneschijn. In de ochtend is er kans op een buitje. De maximumtemperatuur ligt rond 21 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Zaterdagnacht volgt wat regen. Zondag zijn er stapelwolken en breekt nu en dan de zon door. Nog altijd is er kans op een bui of buitje. Het wordt dan 21 of 22 graden.”

Na het weekend verandert er volgens Kamphuis weinig, behalve dat er meer kans is op regen. Kamphuis: “Maandag begint met zon en de temperatuur loopt snel op naar 24 graden. In de middag toenemende bewolking gevolgd door regen. Dinsdag en woensdag is het licht onbestendig bij 21 of 22 graden.”