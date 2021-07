“Woensdagochtend een spatje regen, in de middag zon, komend weekend zonnige perioden”

nieuws

Foto: Johan Bosklopper

Op woensdag en donderdag moeten we nog rekening houden met buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het daarna vrij rustig weer.

“Woensdagochtend is het bewolkt en is er eerst kans op een mistbank of wat nevel”, vertelt Kamphuis. “Daarnaast is er kans op een spatje regen. In de middag is het droog en breekt de zon zo nu en dan door. Het wordt met 24 of 25 graden warm en er waait een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4. Op donderdag zijn er perioden met regen en is het met 20 graden een stuk minder warm. Er waait een stevige noordenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Op vrijdag is het droog en wisselend bewolkt bij 22 graden. Het is vrij rustig weer. Tijdens het weekend is het droog en zijn er flinke perioden met zon. Zaterdag wordt het 21 graden, op zondag 22 of 23 graden. Er staat een matige noordelijke wind, windkracht 3.

