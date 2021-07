“Woensdag zon en wolkenvelden, weekend gaat warm verlopen met kans op onweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Stabiel zomerweer lijkt nog niet in zicht. In plaats daarvan krijgen we volgens OOG-weerman Johan Kamphuis vanaf komend weekend te maken met regen- en onweersbuien.

“Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af waarbij de wolken de overhand hebben”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3, wordt het 22 graden. Donderdag zijn er eerst wolkenvelden maar later breekt de zon door. Gaandeweg de middag volgt opnieuw meer bewolking. Het wordt 20 of 21 graden.”

“Op vrijdag zijn er eerst hardnekkige wolkenvelden met later zon. Ook dan wordt het rond de 21 graden bij rustige condities. Zaterdag is het zeer warm met 26 of 27 graden. Er is zon maar ook bewolking. In de avond en in de nacht naar zondag is er kans op onweer. Op zondag is er zon, afgewisseld door bewolking met ook dan kans op een onweersbui. Het blijft zomers warm bij temperaturen rond de 25 graden. Maandag is het met 23 graden nog altijd warm en ook dan blijft er de kans op een regen- of onweersbui. Op dinsdag lijkt het vrij warme maar ook onstabiele zomerweer aan te houden.”

