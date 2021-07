Wild-breien in Noorderplantsoen om mensen met doofblindheid een warm hart toe te dragen

nieuws

Foto: Anneloes Struik

Wie deze week door het Noorderplantsoen fietst kan er niet omheen. Lantaarnpalen die gesierd worden door gebreide en gehaakte lappen stof. De vorm van ‘street-art’ is bedoeld om aandacht te vragen voor doofblindheid.

De lappen stof zijn gemaakt door mensen met doofblindheid en anderen die mensen met doofblindheid een warm hart toe dragen. Verspreid over de hele wereld zijn in de afgelopen maanden lapjes gebreid en gehaakt door mensen met doofblindheid, hun families en begeleiders. Alle losse lapjes zijn vervolgens aan elkaar verbonden. Dit symboliseert het samenkomen van mensen op het gebied van doofblindheid. Met het project wil men laten zien dat er wereldwijd gestaan wordt voor passende ondersteuning met doofblindheid. Daarnaast moet het project er voor zorgen dat het bewustzijn vergroot wordt.

Dat de objecten nu getooid zijn in lappen stof is vanwege ‘Helen Keller-dag’. Keller leefde van 27 juni 1880 tot 1 juni 1968. Zij was beperkt in horen en zien. Tijdens haar leven was zij een belangrijk ambassadeur voor mensen met doofblindheid.