Wijkagent Ten Boer helpt bij overstromingen Limburg

Het centrum van Valkenburg staat onder water. Foto: Romaine - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107588049

De Groninger Reddingsbrigade en brandweer die boten naar Limburg sturen en Ambulancezorg Groningen die met haar ambulancebus helpen bij de evacuatie van een ziekenhuis in Venlo. Maar ook een wijkagent uit Ten Boer helpt deze dagen mee in het rampgebied. Daarover bericht het Algemeen Dagblad.

Wijkagent Jorge Castro is in normale omstandigheden actief in het gebied van Ten Boer. Afgelopen donderdag liet hij op zijn Twitter-account weten dat hij opgeroepen was om dit weekend bij te springen in Limburg. Het werd echter eerder want diezelfde avond al reisde de agent af naar Zuid-Limburg. “In de nacht toezicht gehouden in Valkenburg, in de vroege ochtend aan de deur geweest bij meerdere bewoners. Zij werden dringend verzocht hun woning te verlaten vanwege het stijgende water. Nu slapen en om 20.00 uur weer paraat.” Het is één van de Tweets waarmee Castro zijn volgers op de hoogte houdt.

“Dan zie je hoe groot het is”

Dat de wijkagent in Limburg bijspringt komt door een piketdienst die hij draait voor de ME. Tijdens deze diensten staat hij een week paraat waarbij hij ingezet kan worden als er ergens een calamiteit is. Als op donderdag de omvang van de ramp duidelijk wordt, wordt Casto opgeroepen. “Onderweg naar het gebied toe, lijkt alles normaal. Maar toen we dichter bij kwamen, waren er snelwegen afgesloten. Op dat moment zie je hoe groot het is”, laat Castro weten aan de krant.

“Morgen weer paraat”

De eerste nacht surveilleren Castro en zijn collega’s in Valkenburg waar mensen huis en haard hebben moeten verlaten. “We deden daar aan zaakwaarneming, ervoor zorgen dat bijvoorbeeld winkels niet geplunderd worden.” Naarmate het gebied met hoog water zich door Limburg verplaatst, verschuift ook het werkgebied van de wijkagent. Zo was Castro afgelopen vrijdag in Bunde om toezicht te houden en zaterdag was hij in Roermond. “Wat een top inzet van militairen en vrijwilligers. Wij zijn afgelost en gaan naar het hotel, morgen weer paraat”, twitterde hij zaterdagochtend. De agent weet niet hoe lang hij nog in Limburg blijft. “Het is afhankelijk van wat de natuur doet.”

