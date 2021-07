WIJ en sportcoaches vieren de zomervakantie met de jeugd

nieuws

De sportcoaches van Huis voor de Sport Groningen gaan deze zomervakantie samen met het Jongerenwerk van WIJ Groningen en de jongeren zelf. Tijdens de vakantie worden er door de hele stad diverse activiteiten georganiseerd, waarvan een aantal in de hele gemeente worden aangeboden.

Een aantal van die activiteiten wordt ook in Haren georganiseerd, door de sportcoaches in Haren. Zij werken samen met jongerenwerker Stef Benes, die dit jaar zijn eerste zomervakantie bij WIJ Haren meemaakt, naar Sporthal De Bam om te lasergamen, naar de Beach Volley Club in de stad voor beachvolleybal en naar het Grunopark om te waterskiën. En er komt meer aan, vertelde Benes zaterdagochtend op OOG Radio in Haren Doet.

“We gaan nog naar Grolloo, naar Slagharen en naar JumpXL. In Grolloo is een belevingspark, de jongeren kunnen daar in de boomtoppen klauteren en klimmen. Slagharen is een pretpark wat voor het noorden goed bereikbaar is, dus vandaar dat we daarheen gaan. Bij JumpXL kunnen ze zich anderhalf uur helemaal uitleven. Het is een grote hal waar ik geloof meer dan vijftig trampolines aaneengeschakeld staan.”

Een aantal activiteiten staat deze zomer bij alle WIJ-locaties op het programma, zegt Benes. Voor Haren wordt intensief samengewerkt met de WIJ-locaties in het zuiden van de stad. “WIJ Haren is onderdeel van WIJ Zuid, en onder WIJ Zuid valt dan Corpus den Hoorn, de Rivierenbuurt en De Wijert. Er zijn een aantal collectieve activiteiten die we vanuit stedelijk jongerenwerk aanbieden, dus in elke wijk wordt het aangeboden. Op de kalender wordt gekeken wanneer welke wijk heen kan, en bij Zuid kijken we of de groep groot genoeg is en kunnen de jongeren uit Haren bijvoorbeeld aansluiten bij die uit Corpus en andersom.”

Luister hier het interview uit Haren Doet terug:

Aanmelden voor de activiteiten van de komende weken van de sportcoaches en WIJ kan via de speciale jongerenwerk-website van WIJ: check-050.nl.