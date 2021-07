Werkstraf voor poging verkrachting Groningse studente

nieuws

Wegens een poging tot verkrachting van een Groningse studente is een 27-jarige man uit Hengelo vrijdag in Almelo veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat meldt het AD

De man ontsnapte in september 2019 uit een gesloten instelling in Twente en ging naar zijn ex-vriendin in Groningen. Daar probeerde hij haar te verkrachten. Hij was onder invloed van drugs en alcohol en was gefrustreerd dat de relatie ten einde was.

Naast de werkstraf kreeg hij een contactverbod voor twee jaar en moet hij de vrouw een schadevergoeding van drieduizend euro betalen. Hij kreeg geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij in behandeling is. Een celstraf zou de behandeling verslechteren.