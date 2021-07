Werkgroep Toegankelijk Groningen en gemeente gaan samenwerken

nieuws

De gemeente Groningen wil een toegankelijke gemeente zijn en daar moet Werkgroep Toegankelijk Groningen bij gaan helpen. De twee instanties tekenden vrijdagmiddag een samenwerkingsovereenkomst, om zo samen de doelen van het VN-Verdrag Handicap te halen.

De Werkgroep Toegankelijk Groningen is sinds 2018 actief in de gemeente. Deze werkgroep van betrokken en ervaringsdeskundige inwoners adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over aspecten van toegankelijkheid bij gemeentelijke plannen en projecten.

De werkgroep werd de afgelopen tijd steeds meer betrokken bij planvorming binnen de gemeente, maar de relatie werd nooit formeel vastgelegd. De werkgroep adviseerde de gemeente onder andere bij de herontwikkeling van de openbare ruimte, de toegankelijkheid van SPOT Groningen, tijdelijke oplossingen voor de Gerrit Krolbrug, de nieuwe inrichting van de binnenstad

en de verbouwing van het Stadhuis.

In het kader van deze samenwerking heeft de werkgroep toegankelijk Groningen inmiddels ook een eigen pagina op de website van de gemeente.