Door de coronamaatregelen is de horeca lang dicht geweest, en dat betekent dat ze veel voedsel overhebben dat ze niet meer kunnen gebruiken. Daarom kon je woensdag pakketten ophalen met eten dat bijna over de datum is.

De actie is een initiatief van de app Too Good To Go. Door de pakketten uit te geven hopen ze te zorgen dat er geen eten in de prullenbak belandt. “Voedselproducenten produceren natuurlijk vaak voor een bepaalde zomer,” vertelt Merijn Koops. “Deze pizzabodems waren bijvoorbeeld geproduceerd in een grootverpakking voor festivals. Als die niet doorgaan blijven dat soort producten helaas over.”

Hij denkt dat het belangrijk is dat er iets aan voedselverspilling wordt gedaan. “Wereldwijd wordt een derde van het eten verspild. Dat is echt een belachelijke hoeveelheid. Het is ook ongeveer 8% van de totale CO2-uitstoot en dat is meer dan alle vliegtuigen, auto’s, schepen en treinen samen. Uiteindelijk is de oplossing heel simpel: gewoon zorgen dat we met z’n allen al het eten opeten dat geproduceerd wordt. Daarin willen wij een verandering maken.”

Een deel van het eten gaat ook naar de Voedselbank. “Je moet het zo zien: in Nederland wordt ongeveer 2% van het eten gered. Iets meer dan een procent daarvan gaat naar de Voedselbank en het andere deel gaat naar Too Good To Go. Veel van deze producten die we vandaag hebben zijn producten die de Voedselbank niet aanneemt. Zij zijn op zoek naar voedzaam eten en niet naar een product met alcohol, maar het is nog steeds super zonde als dat overblijft.”

De pakketten kunnen de komende weken ook nog opgehaald worden.