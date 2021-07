Weinig verrassingen indelingen amateurvoetbal

sport

Foto Andor Heij: Be Quick (zat) - Velocitas.

De indelingen van de amateurvoetbalcompetities voor het komende seizoen kennen weinig verrassingen.

De meeste clubs uit de gemeente Groningen zijn bij elkaar ingedeeld. De clubs spelen doorgaans in dezelfde klasse als in het vorig jaar door corona afgebroken seizoen.

Doordat enkele verenigingen zijn gestopt met prestatievoetbal op zondag en dat verplaatst hebben naar de zaterdag zijn er diverse klassen op zondag met dertien in plaats van veertien clubs.

Daaronder is de eerste klasse F met daarin GRC Groningen en SC Stadspark. In 2L is dat het geval met de Groninger vertegenwoordigers GVAV Rapiditas, Helpman, Gruno en FC Lewenborg. Ook in 3B met Forward en Groninger Boys spelen slechts dertien clubs.

Op zaterdag is de eerste klasse E met drie Groninger teams goed vertegenwoordigd: Oranje Nassau, vv Groningen en PKC’83. 3C is goed voor veel derby’s met acht clubs uit de gemeente Groningen.

Het competitieschema wordt later bekend gemaakt.

Indelingen: http://voetbal.nl of https://voetbalnoord.nl/