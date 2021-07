nieuws

Foto Andor Heij

Het blijft de komende dagen wisselvallig weer. Er is zon, maar er vallen ook buien.

Vrijdag begint droog en vrij zonnig, maar in de middag en avond is er regen te verwachten. Het wordt zo’n 22 graden.

In de nacht naar zaterdag en ook in de ochtend is het regenachtig. Later zijn er drogere perioden en is de zon te zien. Het wordt 21 graden.

Zondag en de dagen er na zijn er zonnige perioden, maar er valt ook regelmatig een bui. De temperaturen liggen rond de 20 graden.