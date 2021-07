Weekend weer: Zomers warm, maar ook kans op onweer

nieuws

Foto Andor Heij. Hoornse Plas

In het weekeinde kunnen we zomerse temperaturen verwachten, maar er gaan ook regen- of onweersbuien vallen.

In de nacht naar zaterdag trekt de bewolking weg, zodat het zaterdag overdag zonnig wordt. Later in de middag neemt de bewolking weer toe, in de avond en nacht mogelijk gevolgd door regen of onweer. Het wordt 27 graden.

Zondag zijn er zonnige perioden en wordt het met 24 of 25 graden broeierig warm. In de middag is er weer kans op een regen- of onweersbui.

Na het weekeinde is het minder warm. De zon is te zien, maar er vallen ook af en toe buien.

Uitgebreid weerbericht