‘Weekend brengt warme lucht uit Frankrijk; zondag zwoel en broeierig’

Vrijdag blijft het in Groningen nog relatief koel, maar vanaf zaterdag komt warme lucht onze kant op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schiet de temperatuur aan het begin van het weekend omhoog, maar neemt daardoor ook de kans op een regen of onweersbui toe.

“Vrijdagochtend hebben we last van uitgestrekte wolkenvelden die over ons gebied trekken”, zo stelt Kamphuis. “Gedurende de middag wordt de wolkendeken langzaam dunner en breekt de zon steeds vaker en beter door. Het wordt 21 graden bij een zwakke wind, die van het noorden naar het noordoosten draait.”

Volgens Kamphuis wordt het zaterdag meteen een stuk warmer: “Dan wordt er zeer warme lucht vanuit Frankrijk aangevoerd. Het wordt 27 graden. In de ochtend en begin van de middag is er veel zon, maar in de loop van de middag volgt meer bewolking. Tegen of in de avond neemt de kans op een felle regen- of onweersbui toe. In de nacht blijft de kans op een bui. Zondag is het zwoel en broeierig bij 25 of 26 graden. eerst is er geregeld zon en in de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe.”

Volgens Kamphuis doen de hogere temperaturen maandag juist weer een stap terug, met 22 tot 23 graden, veel bewolking en kans op een bui. Kamphuis: “Dinsdag en woensdag blijft de onstabiliteit met op beide dagen een regen- of onweersbui afgewisseld door nu en dan zon. Het wordt rond 22 graden. Stabiel zomerweer doemt ook aan het einde van de tunnel niet op.”