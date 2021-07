Website coronatest.nl slecht bereikbaar vanwege DDoS-aanvallen

nieuws

Websites van de GGD, waaronder de website coronatest.nl, zijn nog altijd slecht bereikbaar. Volgens de GGD GHOR zijn de oorzaak enkele DDoS-aanvallen.

Sinds dinsdagavond wordt er op onder andere social media-kanalen geklaagd dat mensen niet hun coronatestuitslag kunnen bekijken en dat men ook niet een vaccinatieafspraak kan maken. De GGD laat weten dat door de DDoS-aanvallen het herhaaldelijk niet mogelijk is om met DigiD-gegevens in te loggen.

Negatieve testuitslag

Om de problemen enigszins op te lossen belt de GGD GHOR mensen op die wachten op hun negatieve testuitslag maar online deze uitslag nog niet in hebben kunnen zien. In het kader van bron- en contactonderzoek worden mensen met een positieve testuitslag altijd geïnformeerd en krijgen zij ook adviezen over isolatie en het informeren van hun contacten.

Telefoon

In geval van het maken van afspraken voor bijvoorbeeld vaccinatie of het laten testen kan er telefonisch contact worden opgenomen als het online niet lukt om een afspraak te maken. Voor testafspraken kan er gebeld worden naar het nummer 0800 1202. Voor vaccinatieafspraken is het telefoonnummer 0800 7070 beschikbaar. Beide nummers zijn zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 ​uur ’s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds. Let op: burgers kunnen niet zelf bellen voor hun coronatestuitslag. De GGD laat weten dat de DDoS-aanvallen geen invloed hebben op de werking van het Digitaal Corona Certificaat.