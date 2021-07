“We gaan sommige plekken nu maar één keer in de vier weken maaien”

Het maaibeleid van de gemeente Groningen houdt steeds meer mensen bezig. Op sociale media verschijnt regelmatig een boos bericht dat onschuldige bloempjes vermorzeld worden door de brullende maaiende monsters van de gemeentelijke groendienst.

En eigenlijk zijn de ecologen van de gemeente Groningen wel blij met die meelevende kritiek. Het huidige college wil meer groen in de gemeente en maakt zich sterk voor een hogere biodiversiteit. Eén van de manieren om dat te gaan doen is een proef waarbij er op bepaalde gebieden minder gemaaid gaat worden.

Op plekken in parken zoals het Pioenpark wordt in plaats van één keer per week, nu één keer per vier weken gemaaid. Ondertussen wordt goed in de gaten gehouden hoe de veldjes zich ontwikkelen en hoe de mensen er op reageren. Met de ervaring die de gemeente op doet wordt bepaald of er misschien in de toekomst mee gedaan kan worden met maai-mei-niet, een initiatief dat oproept om pas in juni te beginnen met het maaiseizoen.