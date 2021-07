Waterschap: ‘Nauwelijks meer dode vissen in Boterdiep, situatie sterk verbeterd’

nieuws

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Volgens Waterschap Noorderzijlvest is de situatie rond het Boterdiep sterk verbeterd ten opzichte van vorige week.

Noorderzijlvest meldt maandagmiddag dat het zuurstofgehalte van het water verder is gestegen, nadat er twee beluchtingsinstallaties in het Boterdiep zijn geplaatst en het Boterdiep is doorgespoeld.

Dode vissen door zuurstofgebrek

Een week geleden zorgde overstroming van een tank met wei (een ingrediënt voor kindervoeding dat vrij komt bij de bereiding van kaas) ervoor dat het zuurstofgehalte in het water van het Boterdiep sterk daalde. Daardoor lieten veel vissen in het kanaal het leven.

Daarnaast viel de stroom een weekend lang uit bij de waterzuivering bij Wehe den Hoorn. Daardoor daalde het zuurstofgehalte ook hier sterk. Daarnaast zou het kunnen gebeuren dat de beide vervuilingen elkaar naderden, waardoor ze met elkaar zouden kunnen mengen. Dat heeft Noorderzijlvest weten te voorkomen.

Waarschuwingen blijven van kracht bij Wehe den Hoorn

“Voor de situatie bij Wehe is nog een laatste monitoring nodig om zeker te weten dat de waterkwaliteit goed is”, zo laat Noorderzijlvest maandagmiddag weten. “De gemeten waarden van afgelopen weekend laten een positief beeld en laten zien dat het watersysteem voldoende hersteld. Het eerdere advies om vee niet te laten drinken uit sloten in de omgeving van de zuivering in Wehe den Hoorn blijft nog van kracht.”

‘FrieslandCampina betaalt’

De dode vissen in het Boterdiep zijn geruimd door medewerkers van het waterschap en van FrieslandCampina. “FrieslandCampina doet onderzoek naar het weglekken van de wei naar het oppervlaktewater”, aldus Noorderzijlvest. “Op daarvan zal het maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Ook alle gemaakte uren en kosten van het waterschap worden door FrieslandCampina betaald.”