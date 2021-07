WANTON durft weer te dromen over Rome

oogochtendshow

Foto: Rick van der Velde

De Groningse band WANTON heeft vrijdag een nieuwe single uitgebracht, met de titel Rome. Het nummer verwoordt de wens om weer te kunnen dromen over reizen op vakantie, aldus voorman Wim Beukema.



De band werkte hiermee samen met artiest Tim Dawn alias Thijs Vroegop, die vooral bekend is van de Bee Gees cover “To Love Somebody”. Toen WANTON in de studio zat om de laatste hand te leggen aan hun nummer “Wanneer Komt De Tijd Terug” was Vroegop erg enthousiast en stelde hij voor samen te werken met een volgend nummer. Dat werd “Rome”.

Dromen over Rome

Het nummer gaat erover dat er voorzichtig weer gedroomd kan worden over reizen voor vakantie, bijvoorbeeld naar Rome. De voorman van WANTON, Wim Beukema, zei nog niet in Rome geweest te zijn, hoewel zijn vrienden en vriendin daar wel zijn geweest. Hij denkt dat hij binnenkort toch maar eens de Italiaanse hoofdstad gaat bezoeken.

Nieuwe EP

Verder kondigde hij vrijdag ook een nieuwe EP aan, die naar verwachting over een paar maanden zal uitkomen. Als de coronamaatregelen dit toestaan zal dit met een releaseparty worden uitgebracht. In 2019 bracht de band hun vorige album uit in MartiniPlaza.

Beukema was vrijdagochtend te gast in de OOG Ochtendshow , waar hij alles vertelde over het nummer. Beluister het interview met aansluitend het nummer hier terug: