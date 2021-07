Wachtlijsten bij Veilig Thuis Groningen blijven stijgen, ondanks inzet extra personeel

nieuws

Het hoofdkantoor van Veilig Thuis Groningen aan de Leonard Sprengerlaan - Foto: Google Streetview

De wachtlijsten bij Veilig Thuis Groningen, de organisatie voor hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling in de provincie, zijn opnieuw toegenomen.

Ondanks de inzet van extra personeel wachten nu 77 onderzoekszaken op verdere behandeling. Ook wachten 105 meldingen nog op een veiligheidsbeoordeling.

Volgens wethouder Isabelle Diks heeft de inzet van extra personeel bij de organisatie niet gezorgd voor het terugdringen van wachtlijsten: “Helaas constateren we dat de instroom groter is dan verwacht. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de fors toegenomen instroom van meldingen en adviezen in juni. Zwaardere problematiek speelt een rol, waardoor Veilig Thuis vaker genoodzaakt is om onderzoek te doen. Daardoor loopt de bestaande wachtlijst óp, in plaats van áf.”

Het is nu nog onduidelijk of deze instroom een eenmalige piek is, die wordt veroorzaakt door de zomervakantie, of dat er sprake is van een trend, zo schrijft Diks donderdagmiddag aan de gemeenteraad. Volgens de wethouder kan deze toestroom, ook met de extra inzet, niet tijdig worden opgepakt. “Deze hoge wachtlijsten vinden we erg zorgelijk”, aldus Diks. “We zijn hierover volop in overleg en na het zomerreces gaan wij hierover direct met Veilig Thuis op bestuurlijk niveau in overleg.”

De gemeenteraad wordt, na het zomerreces, verder op de hoogte gebracht over de stand van zaken, de te verwachten ontwikkeling en mogelijke maatregelen.