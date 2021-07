VV Glimmen wil geen halfbakken renovaties meer: ‘tijd voor een nieuw veld’

Het kunstgrasveld van vv Glimmen is wat de club betreft hoognodig aan vervanging toe, maar de gemeente wil er niet aan. Zowel de club als raadslid René Bolle (CDA) hebben daar nu vragen over gesteld aan het gemeentebestuur, want volgens hen gaat er een hoop mis.



Een echte clubman is het, Reint Nienhuis. Liefst 53 jaar na zijn eerste wedstrijd voor vv Glimmen is hij nog altijd nauw betrokken. ‘Tegenwoordig ben ik bestuurslid en materiaalman, een manusje-van-alles eigenlijk,’ omschrijft Nienhuis zichzelf.

Hoosbui doet hobbelen

Met lede ogen ziet hij aan hoe het kunstgrasveld van zijn club de laatste jaren steeds verder achteruit gaat. Tijdens een ommetje over het veld, stopt hij recht voor de goal. ‘Het gras is hier plat gaan liggen. En door het vele gebruik worden de onderlagen heel hard. Als we een hoosbui hebben, zie je het veld hobbelen. Het water blijft eronder staan.’

In 2008 werd het kunstgrasveld aangelegd, zo’n dertien jaar geleden. ‘Het heeft een afschrijvingstijd van tien jaar en is dus inmiddels afgeschreven. Het is tijd voor een nieuw veld,’ stelt Nienhuis.

Niet vernieuwen, maar renoveren

De gemeente gaat het veld alleen niet vernieuwen, maar renoveren. De afgekeurde doelgebieden krijgen gras uit het middelste deel van het veld. Daarvoor in de plaats komt dan weer ander tweedehands kunstgras.

‘Wij snappen dat vv Glimmen had gehoopt op een nieuw kunstgrasveld, maar zolang de sporttechnische kwaliteit voldoet aan de KNVB-eisen, kan er gewoon veilig gespeeld worden,’ zegt wethouder Inge Jongman daar woensdag over. Ze reageert op de vragen die raadslid René Bolle (CDA) aan het gemeentebestuur heeft gesteld over de kwestie. ‘We moeten ook de kosten afwegen tegen wat er nodig is,’ vervolgt ze.

Tarieven wel omhoog

Maar de staat van het veld is niet het enige argument om het te vervangen. Tussen de grassprieten bevindt zich het beruchte rubbergranulaat, dat door televisieprogramma Zembla is ontmaskerd als schadelijk voor mens en milieu.

‘Wij hebben als gemeenteraad gezegd: dat spul willen we uitbannen in onze gemeente. Terwijl het nu dus nog een aantal jaar gebruikt gaat worden,’ zegt raadslid Bolle. Dat steekt extra, want onlangs werd besloten dat de sportverenigingen in de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer net zo veel gaan betalen als de overige verenigingen in Groningen. Bolle: ‘De gemeente vraagt hoge tarieven, maar doet vervolgens geen vervangingsinvesteringen.’

Als kers op de taart verloopt volgens clubman Nienhuis de communicatie met de gemeente stroefjes. Zo weet hij nog niet wanneer en hoe de gemeente precies gaat renoveren, noch wanneer het veld later dan wel volledig vervangen gaat worden. Duidelijkheid daarover zou de club een hoop rust geven. Wethouder Jongman reageerde vandaag: ‘Vorig najaar is Glimmen van de renovatie op de hoogte gesteld. Er is gecommuniceerd.’

Het ommetje met Nienhuis eindigt bij de penaltystip. Die is onlangs vervangen. ‘Maar hij verzakt alweer. We blijven bezig zo. Je valt van het een in het ander.’