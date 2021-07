Vrijwel geen neerslag tot na het weekend; wolken en zon wisselen elkaar af

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende drie dagen wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hoeft de provincie geen regen te verwachten tot na het weekend.

“Vrijdag zijn er eerst wolkenvelden met slechts een enkele opklaring, maar vanaf de middag is er meer zon”, aldus Kamphuis. “Het blijft droog bij 21 graden, met een matige noordwestenwind tussen windkracht 3 of 4.”

Volgens Kamphuis zijn er zaterdag perioden met zon, afgewisseld door enkele stapelwolken: “Het blijft zaterdag wel droog en bij een matige noordelijke wind wordt het 22 graden.Zondag zijn er eerst wolkenvelden die mogelijk hardnekkig zijn. In de middag wordt de kans op zon groter en wordt het 19 tot 22 graden bij heel rustig weer.”

Na het weekend is er voor het eerst weer kans op een buitje in Groningen, zo stelt Kamphuis: “Maandag is er veel bewolking en kans op een bui bij 19 of 20 graden. Dinsdag en woensdag zijn er vooral in de ochtend wolkenvelden en in de middag geregeld zon. Het wordt beide dagen 19 tot 21 graden.”