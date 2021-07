Vrije entree op laatste koersdag op Drafbaan in Stadspark

nieuws

Foto: Geert Koops

Er hoeft volgende week zondag geen entree betaald te worden om de laatste koersdag op de Drafbaan in het Stadspark te bezoeken. Dat heeft de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging laten weten.

De vereniging laat weten druk bezig te zijn om van de laatste koersdag in Groningen een geweldige dag te maken. “Daarbij zijn er financiële middelen gevonden om alle bezoekers volgende week zondag vrij entree te kunnen aanbieden”, laat de KHRV weten. “Vanwege het coronavirus is er echter wel een bezoekerslimiet dus het advies is om wel op tijd te komen.”

Sweepstakes

Volgens de organisatie valt er volgende week veel te zien. Zo staan onder andere de Sweepstakes op het programma. Dit is een klassieke koers die enkel voor 3-jarige Nederlands gefokte paarden wordt verreden. De wedstrijd kent twee edities want het is de enige klassieke koers die een editie voor merries en één voor hengsten en ruins kent. Daarnaast staat er een Montékoers op het programma en zijn er wedstrijden voor de amateurs. Voor de kinderen is er een springkussen en ook zal er voor hen een ponyrace gehouden worden.

‘Glimina Chakor en Inge Jongman Bedankt’-prijs

Volgende week komt er een einde aan 134 jaar paardenwedstrijden in Groningen. Het Stadsbestuur heeft met gedeeltelijke instemming van de gemeenteraad besloten om te stoppen met koerswedstrijden in het Stadspark. Het Stadspark gaat de komende jaren omgetoverd worden in een groot evenemententerrein. De KHRV laat weten dat men hier niet teveel stil bij wil staan. Wel gaat op de dag de speciaal in het leven geroepen ‘Glimina Chakor en Inge Jongman Bedankt’-prijs uitgereikt worden. “Trouwe fans hebben geld bijeen geschraapt om zelf een koersnaam te mogen bepalen. Uiteraard hopen we dat één van de wethouders, of misschien allebei, de ereprijzen komen uitreiken.”

De aanvang van het programma is volgende week zondag om 13.00 uur.