Vragen fracties PvdA en 100% Groningen over Stichting Leergeld

De raadsfractie van de PvdA en 100% Groningen willen weten of de gemeente op de hoogte is van de problematiek bij Stichting Leergeld. Dit naar aanleiding van berichten van OOG TV.

OOG meldde dinsdag dat een aantal ouders verder in de problemen is geraakt door Stichting Leergeld. Die stichting verricht volgens de twee fracties belangrijk werk door kinderen van gezinnen met weinig financiële middelen kansen te bieden om toch deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Volgens OOG zouden door administratieve problemen bij Stichting Leergeld sommige rekeningen van ouders niet betaald worden, met aanmaningen en betalingsherinneringen als gevolg.

De fracties van PvdA en 100% Groningen willen van de gemeente weten hoeveel gezinnen hierdoor in de problemen zijn gekomen, en of die inmiddels opgelost zijn. De fracties willen ook weten of de gemeente contact wil opnemen met Stichting Leergeld om die problemen op te lossen en/of voorkomen.