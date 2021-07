Voorbeschouwing op Olympische Spelen in Forum Groningen

nieuws

Foto's via Forum Groningen

Twee dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio presenteert Evert ten Napel in het Forum Groningen een voorbeschouwing op het evenement getiteld ‘Op weg naar Tokio’.

Olympisch zwemkampioen Inge de Bruijn, windsurfkampioen Stephan van den Berg en veelvoudig Nederlands kampioen op de 800 meter Thijmen Kupers blikken daarin vooruit op de Spelen en de Nederlandse medaillekandidaten die aan de start staan.

‘Op weg naar Tokio’ vindt plaats op woensdag 21 juli om 20.30 uur.

Het programma is onderdeel van de Sportzomer in het Forum. Een zomer vol boeiende documentaires, voorbeschouwingen en sportwedstrijden op een led-scherm. Het complete programma is hier te vinden.