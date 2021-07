Voorbereidingen volop bezig voor allerlaatste koersdag op drafbaan: “We verwachten veel publiek”

nieuws

Foto: Geert Koops

Op de drafbaan in het Stadspark wordt zaterdag druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de allerlaatste koersdag. Zondag komt er na ruim honderd jaar een einde aan de drafsport in Groningen.

“Ook op dit moment zijn we nog druk bezig”, vertelt Kees de Bock van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging. Op het moment van het gesprek is het rond 20.45 uur. “Alle energie steken we nu in de baan. Het is een beetje een technisch verhaal maar eigenlijk hebben we nu te maken met hele lastige weersomstandigheden. Vorige week heeft er op het terrein een evenement plaatsgevonden. We hebben de baan eerst losgetrokken. Vervolgens slepen we de baan, maar omdat we te maken hebben met vochtige omstandigheden, komt daar flink wat expertise bij kijken. Gelukkig krijgen we hierbij hulp van Henk Tammenga. Hij is enorm deskundig op dit gebied.”

Veel publiek

De aanvang van de wedstrijden is zondag om 13.00 uur. “We hebben negen koersen op het programma staan. Eén van de hoogtepunten zijn de Sweepstakes, een klassieke koers voor merries en voor hengsten en ruins. Daarnaast is er een Montékoers, zijn er wedstrijden voor de amateurs en wordt er een heuse ponyrace gehouden. “Het is de allerlaatste wedstrijddag in Groningen. Als we onze oor te luister leggen dan hebben we als organisatie de indruk dat er morgen wel eens veel mensen zouden kunnen komen. Publiek uit eigen stad maar we horen ook uit den lande geluiden dat liefhebbers nog graag één keer in Groningen willen kijken.”

“Je hebt Duindigt in Wassenaar én je hebt het Stadspark in Groningen”

De Bock snapt de belangstelling wel. “Als je kijkt naar de banen die er in Nederland zijn, dan zijn er slechts twee die een authentieke uitstraling hebben, die in een park- bosachtig gebied liggen. Kijk, Wolvega is een prachtige baan maar is compleet nieuw. Duindigt in Wassenaar en de drafbaan in het Stadspark hebben nog de authentieke en mooie sfeer. Mensen willen dat nog een keer zien, ze willen dat nog een keer mee maken. Want op deze banen is het altijd een fantastisch vertoeven.”

“Vol is vol”

Toch betekent het niet dat er zondag onbeperkt mensen kunnen worden toegelaten. “We hebben ons te houden aan de coronaregels. En die regels zijn dat publiek op een stoel moet zitten en op anderhalve meter afstand van elkaar moet zitten. De entree is morgen gratis. We hebben financiële middelen gevonden waarmee we iedereen vrij toegang kunnen geven. Maar als het vol is, dan is het vol. Dan moeten de hekken dicht. Wij verwachten een scenario dat er in ieder geval veel mensen gaan komen.” De Bock adviseert mensen om op de fiets of lopend naar het Stadspark te komen. “Kom je met de auto dan kun je op het terrein van de Gasunie parkeren. Daar hebben we afspraken mee gemaakt dat op hun parkeerterrein auto’s gestald kunnen worden.”

“De laatste keer de hekken op slot”

Hoe De Bock het zondag zelf gaat beleven: “Het zal voor ons een dag zijn dat we voor het laatst de hekken op slot gaan draaien. En dat is jammer, en dat is zuur. Maar daar willen we niet teveel bij stilstaan. De meerderheid van de Groningse gemeenteraad heeft haar oordeel geveld en daar moeten we mee leren leven. Maar we gaan eerst morgen nog genieten van een prachtige en mooie dag. Dat plezier gaan ze ons niet afnemen.”

Evenemententerrein

De Drafbaan in het Stadspark moet in de toekomst omgetoverd worden tot een groot evenemententerrein. Volgens het Stadsbestuur is er op dat terrein geen ruimte voor de drafsport. Daarmee komt er een einde aan 134 jaar paardenwedstrijden in Groningen. In het begin werden die gehouden nabij de Korreweg, in de laatste honderd jaar werden de wedstrijden gehouden in het Stadspark.

Een promotiefilmpje voor de laatste wedstrijddag: